Germania: coronavirus, Merkel vuole evitare nuovo blocco

- Mentre in Germania aumentano nettamente i contagi da coronavirus, la cancelliera Angela Merkel intende evitare l'imposizione di un nuovo blocco per contenere la diffusione della pandemia, come quello attuato nella scorsa primavera e progressivamente allentato. È quanto riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”. In particolare, Merkel ha dichiarato: “Non voglio che una situazione come quella di primavera si ripeta”. Secondo la cancelliera, la serrata è stata “una svolta epocale per la popolazione” e nella prima metà dell'anno l'economia tedesca è caduta in una “recessione storicamente grave”. (Geb)