Usa-Polonia: colloqui Pompeo-Rau, Washington loda impegno per "indipendenza Bielorussia"

- Il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri della Polonia, Zbigniew Rau. Pompeo, riferisce una nota del dipartimento di stato, si è congratulato con il ministro per la sua recente nomina e ha ribadito l'importanza delle “forti relazioni bilaterali” tra i due paesi. Il segretario ha quindi lodato il “ruolo di leadership” della Polonia nell'Iniziativa dei Tre Mari e il suo “impegno a lungo termine per la libertà e l'indipendenza della Bielorussia”. Pompeo ha anche ringraziato il ministro degli Esteri Rau per aver ospitato in Polonia la terza riunione ministeriale per promuovere la libertà di culto, che si terrà dal 16 al 17 novembre. (Com)