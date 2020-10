Ue: Gualtieri, abbiamo risorse necessarie, Mes solo se strettamente necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi del Mes "sono soldi a tasso zero e quindi sono utili ma non ci consentono di fare spese aggiuntive. Servirebbero a finanziare delle spese che già abbiamo fatto e quindi da risparmiare qualche centinaio di milioni in tassi di interesse". Lo ha affermato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. Il Mes - ha ribadito - è uno strumento "importante che offre una rete di protezione qualora i paesi siano incapaci di finanziare le proprie spese. Fortunatamente le cose sono andate bene ed abbiamo tutte le risorse necessarie: non abbiamo problemi di finanziamenti ma se fosse strettamente necessario lo prenderemo". (Rin)