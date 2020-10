© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1, ha chiarito: "quota cento fra poco finisce" per la scadenza dei tre anni previsti "e noi di certo non la rinnoveremo". (Rin)