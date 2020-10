Ambiente: Campidoglio, riapre il Roseto comunale di Roma da domenica 11 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domenica 11 e fino al 25 ottobre, il Roseto di Roma riapre ai visitatori in occasione della rifiorenza autunnale delle rose. Il suggestivo giardino ai piedi dell'Aventino ospita una collezione botanica straordinaria, con oltre mille varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Lo rende noto il Campidoglio. "Invito concittadini e turisti a visitare un luogo magico curato dai giardinieri comunali - afferma in una nota 'assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini -. Una splendida occasione per ammirare le fioriture autunnali delle tante varietà di rose godendo di un panorama unico al mondo che spazia dal Palatino all'Osservatorio di Monte Mario. Con la sua preziosa collezione botanica, con il prestigioso concorso internazionale Premio Roma per la rose più bella, il Roseto di Roma è un esempio di come è capace di lavorare il Servizio Giardini capitolino, custode non solo di queste magnifiche piante ma anche di un sapere e di una professionalità che vogliamo venga trasmessa agli operatori più giovani e ai nuovi assunti". Al fine di evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza, l'ingresso al giardino sarà contingentato. I visitatori sono tenuti a rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ad indossare mascherine e guanti. Il Roseto di Roma si trova in via di Valle Murcia, 6 e sarà aperto, a ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 08.30 alle 17.30. (Com)