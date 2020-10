Russia-Italia: Leonid Michelson riceve onorificenza Grande Ufficiale Ordine Stella d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, ha insignito questa sera l’imprenditore Leonid Michelson dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia per il suo straordinario impegno nel rafforzamento delle relazioni bilaterali italo-russe. Lo riferisce un post su Facebook dell'ambasciata italiana in Russia. Dal 2002 presidente del Consiglio di amministrazione di Novatek, Michelson ha avviato alcuni tra i progetti in assoluto piu’ ambiziosi nella Federazione (come Yamal Lng e Arctic Lng 2) ai quali collaborano diverse imprese italiane, tra le quali quali Saipem, Nuovo Pignone, Valvitalia e Siad. Mecenate e collezionista d’arte, in particolare di quella contemporanea, nella primavera del 2017, ha inaugurato in un meraviglioso palazzo storico sul Canale della Giudecca a Venezia la sede italiana della Fondazione Vac “Victorija, l’arte d’essere contemporanei”, fondata a Mosca nel 2009 e da allora diretta dall’italiana Teresa Iarocci Mavica.(Rum)