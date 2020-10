Usa: Biden promette fine al sostegno economico alla guerra in Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è impegnato a porre fine al sostegno del suo paese alla guerra dell'Arabia Saudita nello Yemen se diventerà presidente. "Sotto l'amministrazione Biden-Harris, rivaluteremo le nostre relazioni con il Regno [dell'Arabia Saudita], porremo fine al sostegno degli Stati Uniti alla guerra dell'Arabia Saudita nello Yemen e ci assicureremo che l'America non controlli i suoi valori alla porta per vendere armi o comprare petrolio", ha detto Biden in una dichiarazione sul sito web della sua campagna. La guerra in Yemen è stato uno dei principali argomenti di dibattito tra Biden e il suo rivale, il candidato repubblicano e attuale presidente Donald Trump. Trump ha sostenuto l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti nella loro guerra in Yemen in cambio di grandi vendite di armi. Le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno ripetutamente criticato il ruolo di Washington nella guerra in Yemen e la continua vendita di armi all'Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti, che ha portato a gravi violazioni dei diritti umani. (Nys)