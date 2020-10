Paraguay: sequestro Denis, famiglia rompe silenzio stampa e rivolge nuovo appello a rapitori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A 30 giorni dal sequestro dell'ex vicepresidente del Paraguay, Oscar Denis, da parte della guerriglia Epp (Ejército popular del Paraguay), e in assenza assoluta di novità, la famiglia dell'ostaggio ha rivolto oggi un nuovo appello pubblico ai sequestratori per ristabilire le comunicazioni interrotte da oltre tre settimane. "Se riuscissimo a comunicarci con le persone che lo tengono in ostaggio cercheremmo soluzioni per liberare la zona e garantire la liberazione di nostro padre", ha dichiarato una delle figlie in una conferenza stampa. "Sappiamo degli sforzi fatti dalle istituzioni ma fino ad oggi non ci sono risultati", hanno aggiunto i familiari di Denis, che si sono detti disposti ad accettare ulteriori condizioni da parte dei sequestratori. Il ministro degli Interni, Euclides Acevedo, ha affermato per parte sua che il governo è in possesso di indizi che indicano che Denis è ancora con vita ed in mano alla guerriglia dell'Epp. "Ci sono indizi che ci permettono concludere che l'ex vicepresidente è vivo", ha detto Acevedo, ribadendo che l'obiettivo delle forze di sicurezza è quello di "liberare vivo l'ostaggio". (segue) (Brb)