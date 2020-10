Pil, Gualtieri: "Nel 2021 prevediamo rimbalzo crescita anche sopra il 6 per cento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo prevede un rimbalzo del 6 per cento di crescita l'anno prossimo e siamo anche prudenti. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri ospite di "Porta a Porta" su Rai1. Su questa stima "siamo realisti ma le nostre previsioni hanno una certa affidabilità" ed inoltre "pensiamo di fare anche meglio del 6 per cento".In merito al decreto per la costituzione della newco di Alitalia e la nomina formale dei vertici Gualtieri ha assicurato che potrebbe uscire "oggi stesso". "Abbiamo già indicato l'ad ed il presidente ed ora partirà la nuova Alitalia", ha aggiunto.I fondi del Mes "sono soldi a tasso zero e quindi sono utili ma non ci consentono di fare spese aggiuntive. Servirebbero a finanziare delle spese che già abbiamo fatto e quindi da risparmiare qualche centinaio di milioni in tassi di interesse" ha aggiunto precisando che è uno strumento "importante che offre una rete di protezione qualora i paesi siano incapaci di finanziare le proprie spese. Fortunatamente le cose sono andate bene ed abbiamo tutte le risorse necessarie: non abbiamo problemi di finanziamenti ma se fosse strettamente necessario lo prenderemo". (Rin)