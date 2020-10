Germania: l'opposizione chiede la destituzione del ministro dei Trasporti Scheuer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opposizione al Bundestag ha chiesto la destituzione del ministro dei Trasporti, Andreas Scheuer, per il suo progetto di legge sul pedaggio autostradale, mai entrato in vigore. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, dal 12 dicembre 2019, la questione è oggetto di una commissione parlamentare d'inchiesta. L'obiettivo è chiarire se Scheuer abbia spinto il progetto di legge sul pedaggio automobilistico per ragioni elettorali a spese dei contribuenti e se, allo stesso tempo, abbia ingannato il Bundestag. Il problema sorge dall'accordo operativo da miliardi di euro concluso da Scheuer con le imprese Kapsch e Cts Eventim alla fine del 2018 per la riscossione del pedaggio autostradale e i relativi controlli. A giugno del 2019 la Corte di giustizia europea (CgUe) ha stabilito che il progetto di legge di Scheuer è inammissibile in quanto discriminatorio, poiché riguarda quasi esclusivamente gli stranieri. Ora, i contribuenti tedeschi rischiano quindi di essere chiamati a risarcire Kaps e Cts Eventim per più di 500 milioni di euro. Le due società avevano, infatti, avviato le operazioni prima del verdetto della CgUe. Prima dell'avvio dei lavori della commissione d'inchiesta, Scheuer ha dichiarato di “non aver commesso errori” nella vicenda del progetto di legge sul pedaggio automobilisti. Secondo Oliver Krischer, deputato de Verdi, il ministro dei Trasporti deve essere rimosso dall'incarico per aver violato la legge sugli appalti pubblici, per aver probabilmente mentito più volte al Bundestag e per aver causato un danno da “diverse centinaia di milioni di euro ai contribuenti”. (Geb)