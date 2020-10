Germania: ex direttore BfV Maassen, attentato Berlino era evitabile, nessuna omissione da agenzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attentato del 19 dicembre 2016 al mercato di Natale della Breitschediplatz di Berlino “si poteva evitare, non avrebbe dovuto aver luogo e per me è una tragedia”. È quanto dichiarato da Hans-Georg Maassen, dal 2012 al 2018 direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Nel corso dell'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta istituita dal Bundestag per far luce sull'attentato di Berlino, Maassen ha aggiunto che il BfV non è responsabile di alcuna omissione nella vicenda. L'ex direttore dell'agenzia si è chiesto perché polizia, magistratura e autorità per l'immigrazione non abbiano fatto di tutto per deportare in patria l'autore dell'attacco, il tunisino Anis Amri, prima che compisse l'attentato. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la domanda di asilo presentata da Amri era stata respinta e l'uomo era già noto come pericoloso islamista, nonché per reati di truffa e spaccio di sostanze stupefacenti. Per Maassen, la minaccia rappresentata dai terroristi jihadisti nel 2016 era così elevata che allora l'apparato di sicurezza non avrebbero potuto garantire che non vi sarebbero stati attentati. "Possono soltanto fare del loro meglio", ha osservato Masssen. Secondo l'ex direttore del BfV, la responsabilità di attenzionare Amri era in primo luogo delle forze di polizia della Renania settentrionale-Vestfalia, dove l'uomo risiedeva, e del Land di Berlino, dove il terrorista si era trasferito prima dell'attacco. Maassen si è anche chiesto perché l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) non avesse deciso “di farsi finalmente carico” di Amri dopo tutte le informazioni sul suo conto. Nell'attentato della Breitscheidplatz, rivendicato dallo Stato islamico, persero la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite. Lasciata la Germania dopo l'attacco, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. (Geb)