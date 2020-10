Conferenza Unificata: approvato Piano censimento permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha presieduto le sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni, riunita anche in Sessione europea. Dalla sede del Dipartimento Affari regionali anche il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. In collegamento i presidenti di Anci, Antonio Decaro; Upi, Michele De Pascale, i presidenti di Regioni, ministri e sottosegretari competenti dei provvedimenti all’ordine del giorno. La Conferenza Unificata ha approvato l’intesa sul Piano generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni trasmesso dall’Istat; lo schema di decreto del ministro dell’Ambiente per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane; le modalità di organizzazione strutturale e funzionale del Sistema di allertamento del Servizio nazionale della Protezione Civile e del Sistema di allarme pubblico It-Alert. (segue) (Rin)