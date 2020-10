© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino partecipa al Job day "Passepartout" promosso da Porta Futuro Lazio. Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini in Viale Antonino di Sangiuliano 782 a Roma (ore 9:30)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene alla presentazione del Master di II livello in Analisi, Valutazione e Riduzione del Rischio Sismico. Aula Magna Polo didattico di Rieti della facoltà di Ingegneria civile e industriale in via A. M. Ricci 35/A a Rieti (ore 14:30) (Rer)