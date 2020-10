Usa: nuove sanzioni sul settore bancario iraniano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto unilateralmente sanzioni drastiche al settore finanziario iraniano in una mossa che, secondo i critici, potrebbe avere conseguenze indesiderate, compreso un impatto negativo sulla capacità del popolo iraniano di accedere alle risorse umanitarie. Lo riporta l'emittente "Cnn". La tranche di sanzioni di oggi - a meno di un mese dalle elezioni presidenziali Usa - è l'ultima della campagna di "massima pressione" dell'amministrazione Trump, che secondo gli osservatori mira a far cambiare l'atteggiamento di Teheran. Una campagna che ha portato il governo statunitense ad abbandonare l'accordo sul nucleare iraniano ha lasciato gli Stati Uniti in gran parte isolati dai principali alleati europei. In un comunicato stampa, il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato di aver sanzionato 16 banche "per aver operato nel settore finanziario iraniano", una banca "per essere posseduta o controllata da una banca iraniana sanzionata", e un'altra banca affiliata all'esercito iraniano. Secondo le nuove sanzioni, "tutte le proprietà e gli interessi in proprietà di obiettivi designati che si trovano negli Stati Uniti o che sono in possesso o controllo di persone statunitensi devono essere bloccati e segnalati all'Office of Foreign Assets Control". (Nys)