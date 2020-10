Energia: Albania-Kosovo, accordo per creazione Borsa elettrica albanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati degli Operatori di trasmissione dell'energia elettrica di Albania e Kosovo, Ost e Kostt, rispettivamente Skerdi Drenova e Ilir Shala, hanno firmato un accordo per la creazione della Borsa elettrica albanese Alpex, un sistema organizzato di offerte, di vendita e di acquisto di energia elettrica. "Questo è un altro giorno storico per noi ed è un altro passo verso l'ulteriore integrazione nel mercato elettrico europeo, dove puntiamo ad arrivare", ha detto Shala secondo quanto riportato in un comunicato. Drenova, da parte sua, ha sottolineato che questa Borsa aprirà la strada a grandi vantaggi economici per i produttori e gli utenti di elettricità in entrambi i paesi. (Kop)