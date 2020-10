Kosovo: Limaj (Nisma), se entra nel governo Pdk sceglierà nuovo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatmir Limaj, leader dell'Iniziativa socialdemocratica (Nisma), partner di minoranza del governo kosovaro, ha affermato che il Partito democratico del Kosovo (Pdk) dovrebbe avere diritto a scegliere il nuovo presidente se accetta di entrare a far parte della coalizione governativa. Parlando all'emittente "Rtv Dukagjini", Limaj ha indicato che questa coalizione deve in ogni caso comunicare con le altre forze politiche per la scelta del presidente in quanto "senza negoziati" nessuna scelta sarà approvata. "Penso che il posto dovrebbe spettare al Pdk", ha detto l'ex vicepremier, osservando che quest'ultimo sarebbe il secondo maggiore partito della coalizione. "Il Kosovo ha bisogno di un governo stabile più di tutto il resto", ha affermato. (segue) (Kop)