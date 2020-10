© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non penso ci sarà una serie di licenziamenti" di massa quando verrà tolto il blocco. Lo ha chiarito il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Se la ripresa andrà come crediamo - ha aggiunto - ci aspettiamo che l'occupazione aumenti. Questo è il nostro obiettivo". (Rin)