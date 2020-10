Canada: Trudeau, siamo pronti a qualsiasi risultato delle elezioni negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha detto che il suo paese sta prestando molta attenzione alla campagna elettorale negli Stati Uniti ed è pronto per i potenziali risultati del voto del 3 novembre, qualunque essi siano. Lo riporta il sito "Politico". "Mentre guardiamo lo svolgimento delle elezioni statunitensi, naturalmente saremo preparati per varie eventualità", ha detto giovedì durante un briefing con i media, quando gli è stato chiesto dell'instabilità che potrebbe derivare da un risultato difficile. "Speriamo che tutto proceda senza intoppi". Trudeau ha notato che la polarizzazione della politica statunitense appare in netto contrasto col modo in cui i leader federali e provinciali in Canada hanno collaborato durante la pandemia, lavorando per "non portare elementi eccessivamente politici nella nostra strategia". Il confine tra Stati Uniti e Canada è stato chiuso alla maggior parte dei viaggiatori dal 21 marzo, e sono consentiti solo limitati spostamenti personali, oltre al traffico commerciale. I politici di entrambi i lati del confine hanno spinto per la sua riapertura, ma i leader canadesi vogliono che rimanga chiuso fino a quando gli Stati Uniti non avranno il Covid-19 sotto controllo. Mentre c'è una certa pressione sul governo canadese per facilitare l'apertura del confine, l'opinione pubblica è decisamente favorevole alle restrizioni, mentre entrambi i paesi sono in lotta con Covid-19. (Nys)