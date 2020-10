© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto per la costituzione della newco per Alitalia e la nomina formale dei vertici "penso uscirà oggi stesso". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, nel corso della registrazione della puntata di "Porta a Porta" che andrà in onda questa sera su Rai1. "Abbiamo già indicato l'ad ed il presidente ed ora partirà la nuova Alitalia", ha aggiunto. (Rin)