Conferenza Unificata: approvato Piano censimento permanente (2)

- La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’intesa sul Regolamento recante “Sistema di Segnalazione delle Malattie Infettive (Premal); la nomina di presidente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Ha, inoltre, approvato il parere favorevole su: - norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie; l’approvazione sul progetto interregionale proposto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, per il finanziamento dell’attività dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (Inmp). La Conferenza Stato-Regioni riunita in Sessione europea ha, infine, approvato il parere favorevole sul: disegno di legge sulle “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea” che mira, tra le altre cose, ad agevolare la chiusura di otto procedure d’infrazione a carico dell’Italia, di un caso Eu Pilot e di due casi Ares, nonché a garantire la corretta attuazione di sentenze della Corte di Giustizia Ue. (Rin)