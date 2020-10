Mali: liberata la cittadina francese Sophie Petronin dopo 1.380 giorni di prigionia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatrice umanitaria francese Sophie Petronin, rapita in Mali nel dicembre del 2016, è stata liberata dopo 1.380 giorni di prigionia. Come riferito dall’emittente “France 24”, la settantenne francese è stata rilasciata oggi nel paese africano. Lo scorso fine settimana, più di un centinaio di jihadisti condannati o sospetti sono stati rilasciati nel paese nell'ambito dei negoziati per il rilascio dell'ultimo ostaggio francese nel mondo, e fra loro c’è anche Soumaila Cissé, un noto esponente politico in ambito nazionale. Petronin dirigeva una piccola Ong franco-svizzera ed era stata rapita il 24 dicembre del 2016 a Gao, nel nord del Mali dal Gruppo in sostegno all’Islam e ai musulmani (Gsim). Era apparsa in diversi video diffusi nel 2017 e 2018 dal Gsim molto affaticata a causa della prigionia, con in volto emaciato e accusava il presidente francese, Emmanuel Macron, di averla “dimenticata”. (Frp)