Kosovo-Serbia: Thaci a Bruxelles, dialogo mediato da Ue non ha alternative

- Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha incontrato a Bruxelles l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Miroslav Lajcak. Lo riferisce lo stesso Thaci su Twitter. “Ottima conversazione con Miroslav Lajcak a Bruxelles. Il dialogo non ha alternative. Kosovo e Serbia devono raggiungere l'accordo finale. Abbiamo bisogno dell’Unione europea e l'Ua ha bisogno di noi! Dobbiamo agire. Lajcak ha il mio sostegno in questo processo”, scrive Thaci. Nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti è tornato sull'Associazione dei comuni a maggioranza serba del Kosovo sottolineando come si tratti di una questione chiusa. "E' una questione che è stata chiusa nel 2013. Il dialogo non si fermerà a causa del Kosovo", ha dichiarato Hoti. "Siamo uno Stato indipendente; abbiamo chiari principi concordati con i nostri amici internazionali. Siamo pronti al dialogo sulla base di questi principi. Il Kosovo ha fatto i suoi compromessi quando ha dichiarato l'indipendenza nel 2008", ha affermato Hoti assicurando che la maggioranza di governo a Pristina è stabile e che la questione del nomina del nuovo presidente sarà affrontata a febbraio. (segue) (Res)