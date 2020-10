Kosovo: Haradinaj (Aak), ok a inclusione del Pdk nella coalizione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) vede con favore la possibile inclusione del Partito democratico del Kosovo (Pdk) nella coalizione di governo a Pristina. Lo ha dichiarato il leader dell'Aak, Ramush Haradinaj, parlando all'agenzia di stampa "Kosovapress". Haradinaj, il cui partito è già parte della coalizione di governo guidata dalla Lega democratica del Kosovo (Ldk), ha osservato che allargare la maggioranza di governo sarebbe uno sviluppo positivo per le sfide che il Kosovo deve affrontare nel prossimo periodo. "Allo stesso tempo non si dovrebbe cercare di evitare il verdetto dei cittadini, tornare alle elezioni, in quanto alla fine i cittadini hanno il diritto di decidere come andare avanti", ha affermato Haradinaj. (Kop)