Difesa: Dipartimento di Stato Usa, preoccupazione per piani della Turchia di testare S-400 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato nelle scorse ore da Ankara che i membri della Nato sono preoccupati per le conseguenze dell'acquisizione da parte della Turchia del sistema russo S-400, "che può rappresentare un rischio per gli aerei alleati e può portare a sanzioni statunitensi". Stoltenberg ha sottolineato come la Turchia sia un prezioso alleato della Nato e che l'organizzazione rimane fortemente impegnata per la sicurezza del paese. La Turchia "fornisce importanti contributi alla nostra sicurezza condivisa" e "ha mostrato solidarietà agli alleati e ai partner durante la pandemia fornendo un supporto sostanziale nella nostra lotta comune contro il Covid-19". Il segretario generale, che è stato in visita in Turchia prima di recarsi ieri in Grecia, ha spiegato che Ankara è uno dei maggiori contributori alla missione di addestramento in Afghanistan e fa parte delle missioni in Kosovo e Iraq. "Svolge un ruolo importante nella lotta al terrorismo. Quindi la Turchia è un prezioso alleato, che contribuisce alla Nato in molti modi diversi", ha detto. (Res)