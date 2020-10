Serbia-Albania: ministero degli Esteri serbo invia nota di protesta a Tirana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Serbia ha inviato una nota di protesta a Tirana contro "le dichiarazioni rese durante la recente seduta congiunta" dei governi di Albania e Kosovo. Tali dichiarazioni, secondo il ministero di Belgrado, implicano la creazione della cosiddetta "Grande Albania". La nota fa riferimento in particolare alle dichiarazioni relative "all'abolizione del confine" tra Albania e Kosovo. "Tali dichiarazioni, che implicano l'unificazione dell'Albania e della provincia serba del Kosovo e la creazione di una 'Grande Albania', sono un motivo giustificato di preoccupazione, sia per la Serbia che per gli altri paesi della regione impegnati a preservare la stabilità e intensificare la cooperazione", si legge nella nota, la quale sottolinea anche gli sforzi quotidiani compiuti dai più alti funzionari della Serbia "con l'obiettivo di sviluppare le relazioni politiche bilaterali" e tutte le altre relazioni con i paesi vicini per avvicinare posizioni su cui non c'è accordo". In tal senso, la nota esprime l'aspettativa che i vertici albanesi si astengano in futuro dal rilasciare dichiarazioni del genere, in grado di pregiudicare le relazioni bilaterali e destabilizzare la regione. (Seb)