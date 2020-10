Serbia-Ue: commissario Varhelyi oggi a Belgrado, previsti incontri con i vertici politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, effettua oggi una visita in Serbia. Secondo quanto riferisce una nota del governo di Belgrado, è previsto un incontro con il capo dell'esecutivo, Ana Brnabic. Successivamente Varhelyi avrà un colloquio con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic. La visita in Serbia fa parte di un più ampio "tour" di Varhelyi nei Balcani occidentali che lo ha visto prima nella Macedonia del Nord, in Albania e in Kosovo. Dopo la tappa in Serbia il commissario si recherà in Bosnia-Erzegovina. Le visite seguono alla pubblicazione da parte della Commissione europea delle relazioni annuali relative ai paesi impegnati nel percorso verso l'adesione europea. L'intensificazione del dialogo fra le parti politiche, la lotta a corruzione e criminalità e un'attuazione concreta della Strategia per i media sono fra le raccomandazioni contenute nell'ultimo rapporto della Commissione europea sul percorso della Serbia verso l'adesione all'Ue. (segue) (Seb)