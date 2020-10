Covid: Commissione Ue firma contratto con Gilead per 500 mila trattamenti di Veklury

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha firmato un contratto quadro di appalto congiunto con la società farmaceutica Gilead per la fornitura di un massimo di 500 mila corsi di trattamento di Veklury, il marchio di Remdesivir, e l'opportunità di aumentare l'offerta oltre i 500 mila corsi di trattamento. La Commissione ha spiegato che sono 36 i firmatari dell'accordo sugli appalti congiunti che partecipano a questo appalto congiunto, inclusi tutti i paesi dell'Ue, i paesi See di Norvegia e Islanda, il Regno Unito, nonché sei paesi candidati e potenziali candidati (Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina). Tutti i paesi partecipanti possono ora inoltrare l'ordine di procurarsi direttamente Veklury che è in questa fase l'unico medicinale con un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata nell'Ue per il trattamento di pazienti Covid-19 che necessitano di ossigeno. (segue) (Beb)