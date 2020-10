Nato: Stoltenberg a premier Zaev, a Nord Macedonia assistenza anti Covid per 1,4 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord riceverà un pacchetto di assistenza per il Covid 19 dalle nuove scorte mediche della Nato e questo includerà 60 ventilatori e altre apparecchiature urgentemente necessarie per un valore di circa 1,4 milioni di euro. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo il suo incontro, al quartier generale della Nato a Bruxelles, del primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev. "L'adesione del vostro paese alla Nato è un risultato straordinario. Viene dopo anni di determinazione e impegno per le riforme. È un bene per la popolazione della Macedonia del Nord. Perché la sicurezza che la Nato aiuta a fornire, promuove la prosperità e gli investimenti dall'estero. E contribuisce alla sicurezza euro-atlantica", ha detto Stoltenberg. Il segretario generale ha evidenziato che le truppe della Macedonia del Nord "servono in Afghanistan" e danno "un valido supporto alla missione di mantenimento della pace della Nato in Kosovo". (segue) (Beb)