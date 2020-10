Germania: Russia accusata di fare disinformazione sulla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sta diventando il bersaglio di campagne di disinformazione e attacchi informatici da parte dei servizi segreti di altri paesi, in particolare la Russia, che spiano il paese o “cercano di influenzarlo”. I media russi diffondono “disinformazione e propaganda sulla situazione del coronavirus in Germania sui loro canali in lingua tedesca”. È quanto dichiarato da Thomas Haldenwang, direttore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministero degli Esteri tedesco considera da tempo “con preoccupazione” le attività di disinformazione della Russia e di “altri paesi”. Già nel 2015, durante la crisi dei rifugiati, i media russi hanno tentato di manipolare l'opinione pubblica tedesca. Allora, venne diffusa la notizia dello stupro subito da una giovane russo-tedesca a opera di un profugo, poi rivelatasi una mera speculazione. Ora, secondo il ministero dell'Interno di Berlino, l'emittente televisiva russa in lingua tedesca “Rt Deutsch” sta portando avanti campagne di disinformazione, diffondendo “deliberatamente false notizie” relative alla pandemia. Per esempio, “Rt Deutsche” ha riferito che le misure anticontagio mirano, in realtà, ad aumentare il controllo del governo sulla popolazione. (Geb)