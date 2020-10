Carabinieri: intesa con la Farnesina sulla formazione del personale destinato all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e l'Arma dei Carabinieri hanno firmato un protocollo di intesa per avviare una collaborazione nel campo della formazione del rispettivo personale destinato a prestare servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana. Il protocollo è stato firmato questo pomeriggio a Roma, presso il comando generale dell'Arma dal segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, e dal comandante generale Giovanni Nistri. L'intesa prevede, da un lato, l'organizzazione da parte dell'Arma di moduli formativi, denominati Hostile Environment Awareness Training (Heat), a beneficio del personale diplomatico in partenza per le nostre ambasciate più a rischio. L'obiettivo è di fornire conoscenze di base utili per affrontare situazioni di pericolo (attentati, rapimenti, etc.) e orientarsi in ambienti difficili (nozioni di pronto soccorso, funzionamento di radio e telefoni satellitari, etc.). Dall'altro, il ministero degli Esteri organizzerà a favore del personale dell'Arma destinato a garantire la sicurezza delle nostre Sedi all'estero dei seminari informativi sulla struttura e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari. (Com)