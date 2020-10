Roma: prova a tagliare quercia e muore, incidente fatale per 58enne di Montelibretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha provato a tagliare una quercia che si era abbattuta sulla recinzione della sua casa per il maltempo, ma la recinzione ha ceduto e lui, un uomo di 58 anni, è morto sul colpo. Il fatale incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi in via Cupicci a Montelibretti, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, i vigili del fuoco e il personale sanitario dell'Ares 118 che non ha potuto far altro che accertare la morte del 58enne e affidare la salma alla famiglia.(Rer)