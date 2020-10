Francia: dal 10 ottobre quattro città entreranno in stato di massima allerta Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la situazione sanitaria "continua a degradarsi" a causa della circolazione sempre più forte del coronavirus. Lo ha detto Olivier Veran, ministro francese della Salute, facendo il punto della situazione. Veran ha annunciato che a partire dal 10 ottobre le città di Lille, Grenoble, Lione e Saint-Etienne passeranno all'allerta massima, il terzo dei tre stadi utilizzati dalle autorità per classificare la situazione sanitaria del territorio. Digione e Clermont Ferrand, invece, passano al secondo stadio, diventando zone di allerta rafforzata."Per Tolosa e Montpellier, così come è stato fatto per Parigi la scorsa settimana, ci diamo qualche giorno di osservazione per verificare se la situazione sanitaria e gli indicatori sono superati. Un passaggio nella zona di massima allerta potrebbe avvenire entro lunedì mattina per l'insieme di queste metropoli", ha detto il ministro.(Frp)