Milano: De Corato: nuovi arresti per occupazioni abusive grazie a segnalazioni Aler

- L'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato ha ringraziato la Polizia di Stato per l'arresto di una coppia, a seguito delle segnalazioni dell'Aler, per occupazione abusiva di alloggio popolare e per furto di energia elettrica e detenzione di sostanze stupefacenti. "Anche in questo caso - aggiunge l'assessore - l'impegno di Aler nella lotta all'abusivismo e alla delinquenza è concreto. Non è la prima volta, infatti, che le operazioni di Polizia seguono le segnalazioni degli ispettori dell'Azienda lombarda per l'edilizia eesidenziale". "Un altro caso di occupazione abusiva - conclude De Corato - è stato sventato dalla Polizia in via Tracia a Milano grazie alle tempestive segnalazioni dei cittadini. È sempre più importante denunciare gli abusi". (com)