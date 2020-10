© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEForum Forestami, durante il quale vengono annunciate le aree di piantumazione per la prossima stagione agronomica. A introdurre i lavori il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (ore 9.45) e il presidente della Triennale di Milano e del Comitato scientifico Forstami Stefano Boeri, che chiude i lavori insieme all'assessore a Urbanistica e Verde Pierfrancesco Maran (ore 13.00)Triennale di Milano - Salone D'Onore, viale Alemagna, 6 (dalle 9.30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa insieme alla sindaca di Freetown Yvonne Aki-Sawyerr al webinar "Growth and solidarity: cities reimagining human mobility in Africa and Europe", organizzato dalla London School of Economics. L'incontro si terrà in lingua inglese.https://lse.zoom.us/webinar/register/WN__eLHWnMHSBidiCEIuHecrg (ore 14.00)Convegno "La corruzione si batte con la cultura" organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale di Milano in collaborazione con il Circolo di Cultura e Scienza "Piri Piri" e l'Asilo Mariuccia. Modera l'incontro il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, che dialoga con Jole Milanese, magistrato e presidente del "Piri Piri" e il generale Camillo De Milato, presidente dell'Asilo Mariuccia. Tra i relatori Renato Saccone, prefetto di Milano, Marina Tavassi, presidente uscente della Corte di Appello di Milano, Roberto Pennisi, magistrato della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, Vinicio Nardo, presidente Ordine avvocati di Milano, Nicoletta Parisi, già membro Anac e Angelo Jannone, già colonnello dei Ros.Palazzo Reale - Sala Conferenze, piazza del Duomo, 12 (ore 17.30)REGIONEL'assessore regionale all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo partecipa alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e la Provincia di Como per il rinnovo della flotta dei battelli spazzini.Sede della Provincia - Villa Gallia, via Borgovico, 148 - Como (ore 11.00)L'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi interviene alla presentazione del progetto "Piattaforma Regionale Orientamento", presentato da una rete di soggetti che ha come capofila il Comune di Cremona, in partenariato con enti pubblici e privati.Sala Conferenze di Anci Lombardia - Sala Conferenze, via Rovello, 2 (ore 11.00) (segue) (Rem)