Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEConferenza stampa di presentazione del progetto a valenza regionale ammesso a finanziamento, dal titolo "Piattaforma Regionale Orientamento", presentato da una rete di soggetti che ha come capofila il Comune di Cremona, in partenariato con enti pubblici e privati. Intervengono Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia; Martina Cambiaghi, assessore a Sport e giovani di Regione Lombardia; Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona e rappresentanti del partenariato. A illustrare il progetto Maria Carmen Russo, responsabile servizio Informagiovani del Comune di Cremona.Sala Conferenze di Anci Lombardia - Sala Conferenze, via Rovello, 2 (ore 11.00)Nell'ambito del palinsesto "Ricomincia con noi" organizzato dal Pd Milano Metropolitana, dibattito con la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, Don Gino Rigoldi e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti. Il dibattito, moderato dal giornalista Piero Colaprico, si svolge al Teatro Shalom, presso Chiesa parrocchiale di San Vito al Giambellino, via Tito Vignoli, 35 (ore 18.30)Evento "È (di nuovo) tempo di legge. Milano incontra Allessandro Zan", promosso da Pd Milano Metropolitana, insieme ad Arcigay Milano, Coordinamento Arcobaleno e Milano Pride. Partecipano il deputato Pd Alessandro Zan, la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani e il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni.Teatro Filodrammatici - via Filodrammatici, 1 (ore 21.00)MONZASopralluogo istituzionale, aperto alla stampa e ai fotografi, nell'area ex Garbagnati, dove è in corso un importante intervento di riqualificazione.Via Val d'Ossola incrocio Monte Grappa (ore 12.00) (Rem)