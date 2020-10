© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 9 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9- riunione in videoconferenza della V Commissione e della VI. Odg: 1)Audizione Tedx Torino; 2) Ricerca conoscitiva sulla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura.Ore 15 - riunione in videoconferenza delle Commissioni VI e I. Odg: "Fido, vorrei adottarti, ma quanto mi costi! Un bonus per chi adotta un cane".REGIONEore 12, Catania, teatro Bellini, piazza Bellini, l’assessore alla Sanità presiede la riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioniore 15, Catania, Teatro Bellini, piazza Bellini, l’assessore alla Sanità partecipa al Forum organizzato da Ambrosetti “Meridiano Sanità”ore 15,30 Asti , piazza Goria 1 il vicepresidente partecipa al Convegno "Lo sviluppo delle comunità rurali"ore 16:00, Videoconferenza, corso di formazione sull’Ue rivolto agli Enti locali del Piemonte, organizzato da Consulta europea e Consulta delle elette in collaborazione con l’Istituto universitario di Studi europei (Iuse)ore 17,30 Alba(CN) Teatro Busca,il presidente e il vicepresidente partecipano all’inaugurazione della 90° Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. (Rpi)