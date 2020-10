Roma: cade in dirupo con la bici al Parco di Veio, grave 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era spinto in un luogo scosceso nel Parco di Veio con la sua bicicletta ed è finito in un dirupo. È accaduto a un 30enne, originario di Napoli ma residente a Fiumicino, che è stato rintracciato dopo alcune ore di ricerca privo di sensi intorno alle 12:30 di stamattina all'altezza di via Monte della Statua. Per le ricerche sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Formello e Sacrofano e quelli della Radio Mobile di via Cassia, allertati dall'Ares 118 che stava già conducendo le indagini. Il 30enne è stato trasportato con eliambulanza in codice rosso al policlinico Gemelli di Roma e al momento la prognosi è riservata.(Rer)