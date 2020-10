Marche: Acquaroli scrive a Mattarella, accelerare ricostruzione dopo sisma 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutto questo, però – prosegue Acquaroli nella lettera - richiede dialogo, confronto e ascolto dal basso, leale collaborazione istituzionale tra i soggetti coinvolti nel processo di ricostruzione, dai Sindaci, a tutte le altre Autorità, anche Ecclesiastiche, alle categorie professionali, accompagnati dal Commissario Straordinario per la ricostruzione. Tali principi di coesione e solidarietà, come in altri momenti che hanno tristemente segnato la storia della nostra Comunità regionale, sono decisivi per superare le criticità oggi esistenti, per ricostruire le Marche e rigenerare lo spirito vigoroso di una terra operosa e grata”. Il presidente Acquaroli ringrazia inoltre il presidente Mattarella “per l’attenzione e la vicinanza che da sempre ha dedicato alle Marche e al tema della ricostruzione” e afferma per la carica che ha “l’onore di rivestire, il personale impegno e la piena disponibilità ad un proficuo dialogo istituzionale”. Infine l’invito a tornare nelle Marche: “La nostra Comunità – conclude Acquaroli - che sta ancora soffrendo le ferite del sisma del 2016, sarebbe particolarmente onorata di poterla nuovamente accogliere per ricevere da lei, ancora una volta, una parola di conforto e di speranza”. (Com)