Nato: vice ministra Sereni, "Alleanza attraversa fase delicata, Italia impegnata per il dialogo"

- “Ad oltre più di 71 anni dalla sua nascita, l'Alleanza Atlantica attraversa una fase delicata della sua esistenza in cui è chiamata ad affrontare sfide di varia entità”. Lo ha dichiarato la vice ministra degli Esteri Marina Sereni al webinar “The future of NATO”, promosso dall’Aspen Institute. “I nostri valori democratici condivisi e la difesa comune - ha proseguito Sereni - sono la base del legame tra l'Europa e il Nord America. Per questo, la cooperazione Nato-UE deve rimanere un impegno strategico per entrambe le sponde dell’Atlantico. L’Italia crede nella ‘autonomia strategica dell'Europa’, intendendola in piena complementarità con il legame transatlantico e come elemento che rafforza a che può permettere una condivisione degli oneri equa ed efficace tra Europa e Nord America. Un’Unione Europea capace di garantire una credibile sicurezza è nell'interesse sia della Nato che dei cittadini europei”. (segue) (Com)