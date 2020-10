Nato: vice ministra Sereni, "Alleanza attraversa fase delicata, Italia impegnata per il dialogo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Alleanza - ha detto ancora la vice ministra - deve sapersi confrontare e dialogare con altre realtà geopolitiche dotate di forte e crescente impatto a livello globale. Il dialogo e la cooperazione con tali attori appare indispensabile per il futuro dell’Alleanza. Il cosiddetto Fianco Sud una delle aree in cui, più che altrove, deve misurarsi con crisi, conflitti e situazioni di instabilità che costituiscono gran parte di quelle sfide non convenzionali verso le quali l’Italia rivolge particolare attenzione. Le recenti tensioni nel Mediterraneo orientale devono inoltre far riflettere per quel che riguarda l’unità, la coesione e la credibilità dell'Alleanza. Per questo, sia a livello europeo che Nato, l'Italia è impegnata nel sostenere gli sforzi diplomatici per creare il dialogo tra le parti. Per questo, abbiamo accolto con favore l’istituzione da parte della Grecia e della Turchia di un meccanismo bilaterale per ridurre il rischio di incidenti nella regione. Segno che l'Alleanza ha in sé la capacità di superare tutto, anche incidenti e incomprensioni tra alleati”. “La lunga storia dell’Alleanza è segnata da successi e capacità di evolversi. La Nato ha il Dna giusto per migliorare ulteriormente la propria capacità di condividere una visione strategica-politica comune, affrontando con efficacia - ha concluso Sereni - la varietà di minacce e sfide, e al contempo difendendo e promuovendo i nostri valori comuni”. (Com)