Bolivia: Onu, Ue e Conferenza episcopale rivolgono appello per "clima di pace e tolleranza" in vista delle elezioni

- Le Nazioni Unite (Onu), l'Unione Europea (Ue), e la Conferenza episcopale boliviana hanno emesso un comunicato congiunto nel quale rivolgono un appello a tutte le forze politiche affinché promuovano "un clima di pace e tolleranza" in vista delle elezioni generali e presidenziali del 18 ottobre. "Constatiamo con preoccupazione una crescente violenza politica tra le diverse forze", si legge nella nota congiunta. In questo senso le tre istituzioni direttamente impegnate nel monitoraggio della campagna elettorale hanno rivolto quindi "un appello urgente a tutti gli attori politici, ed in special modo ai candidati, ai militanti e ai simpatizzanti dei diversi partiti affinché contribuiscano al clima di pace e tolleranza che deve primeggiare in questo momento storico e cruciale per la vita democratica del paese". "Con la violenza non si riuscirà a risolvere le grandi sfide che affronta la democrazia boliviana, la capacità di dialogo e concertazione dovrà essere lo strumento principale affinché, in un ambiente di unità e rispetto, si possano risolvere i problemi legati alla conflittualità ed alla polarizzazione politica", conclude la nota. (segue) (Brb)