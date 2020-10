Bolivia: Onu, Ue e Conferenza episcopale rivolgono appello per "clima di pace e tolleranza" in vista delle elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dieci giorni dalle elezioni generali e presidenziali il clima politico in Bolivia è sempre più caldo. Secondo quanto riferisce la stampa locale si assiste a una escalation sia nei toni verbali che negli episodi di violenza e intolleranza registrati nel contesto della campagna elettorale. Uno degli ultimi episodi in ordine di tempo si è registrato questa settimana, fuori dal Tribunale costituzionale di La Paz che ha respinto l'ultimo ricorso contro la partecipazione alle elezioni del Movimiento al socialismo (Mas). Qui un gruppo di sostenitori del Mas che si era radunato in attesa della sentenza si è scontrato con un gruppo di persone che manifestavano a favore della messa al bando del partito dell'ex presidente Morales. Il Mas ha denunciato nei giorni scorsi anche l'attacco con bombe molotov a una sezione del partito nella città di Santa Cruz, tradizionale feudo della destra più radicale e del suo candidato, il leader di Creemos, Luis Fernando Camacho. (segue) (Brb)