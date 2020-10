Germania: coronavirus, Berlino e Francoforte superano valore critico contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlino e Francoforte sul Meno hanno superato la soglia critica dei contagi da coronavirus, stabilita dal governo federale a 50 nuovi casi ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. Nella capitale della Germania, il dato è 52,8, mentre a Francoforte l'incidenza è 59,1. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il superamento della soglia critica comporta l'adozione di misure anticontagio. A Berlino, è stato proclamato il coprifuoco dalle 23:00 alle 6:00, con la chiusura di ristoranti, bar, esercizi commerciali e “Spaeti”, le rivendite di alcoolici, tabacchi e generi alimentari aperte fino a tarda notte. Le stazioni di servizio potranno rimanere aperte, ma a condizione che non vendano bevande alcoliche. Nel medesimo orario, gli assembramenti in pubblico saranno consentiti fino a un massimo di cinque persone. In privato potranno riunirsi non più di 10 persone, invece di 25 come in precedenza. Le nuove misure entreranno in vigore il 10 ottobre prossimo. Il coprifuoco dalle 23:00 e alle 6:00 verrà attuato anche a Francoforte dal 9 ottobre. (Geb)