Ue: interrotti i negoziati su Qfp, per il Parlamento senza aumento massimali è impossibile andare avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono interrotti i triloghi, ovvero i colloqui tra Parlamento, Consiglio e Commissione, sul Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Lo ha comunicato via Twitter il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch. "Senza una valida proposta dalla presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea di aumentare i massimali, è impossibile andare avanti. I margini e la flessibilità sono per esigenze impreviste, non per trucchi di bilancio", ha scritto.(Beb)