Vaccini: Usuelli (Più Europa), su operatori sanità privata ennesimo esempio di schizofrenia giunta Fontana

- “Ennesimo esempio di schizofrenia della giunta Fontana". Così il consigliere regionale lombardo di Più Europa-Radicali, Michele Usuelli, stigmatizza in una nota la dichiarazione oggi del direttore generale dell'assessorato al Welfare sui vaccini antinfluenzali per gli operatori sanitari del settore privato, venute due giorni dopo la bocciatura in Consiglio regionale della Lombardia della sua mozione che invitava la giunta a superare il limite imposto con la circolare del 17 agosto che impediva agli operatori sanitari del settore privato accreditato di accedere ai vaccini antinfluenzali tramite il sistema pubblico regionale. "Una dichiarazione - osserva Usuelli - che appare come una sonora marcia indietro rispetto a quanto sostenuto fino all’altro ieri, peraltro dallo stesso presidente Attilio Fontana, secondo il quale 'il settore privato non compete a noi. Noi (le dosi, ndr) le diamo a tutte le persone che la legge ci impone vengano vaccinate'". “Sono lieto che Regione Lombardia si sia ravveduta sulla decisione di non fornire i vaccini al personale sanitario del settore accreditato, che avrebbe rappresentato una inaccettabile discriminazione oltre che un rischio notevole per la salute pubblica. Ciò non toglie che questo sia solo l’ennesimo esempio della schizofrenia che governa Regione Lombardia, soprattutto sui temi della sanità. La loro incapacità di ascolto delle buone ragioni è tale che il caso ha dovuto acquisire un’eco enorme sulla stampa e si è persino dovuto aspettare che il presidente dell’Ordine dei medici si mobilitasse perché la giunta si rendesse conto di aver commesso un madornale errore. Il risultato raggiunto è una buona notizia, ora però l’assessorato ufficializzi la decisione e riconosca di aver fatto una figuraccia”. conclude il consigliere di Più Europa-Radicali.(com)