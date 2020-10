Covid: Carnevali (Pd), conformare a livello nazionale prescrizione tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali alla Camera, sottolinea in una nota: "Che l'organizzazione sanitaria sia materia concorrente e quindi ci sia l'autonomia regionale lo sappiamo. Utile sarebbe trovare un accordo all'interno della Conferenza Stato-Regioni che provi a conformare e coordinare a livello nazionale le attività di prescrizione dei tamponi. Le sollecitazioni di Fimmg possono essere raccolte in quel quadro di cooperazione tra livello istituzionali che renda più semplice anche la vita dei cittadini oltre che dei medici. C'è ancora troppa confusione su questo e sulle modalità per uscire dall'isolamento fiduciario per coloro che non sono positivi ma sono stati a contatto con un positivo".(Com)