Polonia: Covid-19, da sabato l'intero paese viene classificato come zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sensibile aumento dei casi di coronavirus in Polonia ha indotto il governo a decidere che l'intero paese sia classificato come zona gialla. Lo ha riferito oggi il primo ministro, Mateusz Morawiecki, in conferenza stampa assieme al ministro della Sanità, Adam Niedzielski. Il cambiamento avrà vigore da sabato, data a partire dalla quale indossare mascherine diventa obbligatorio non solo negli spazi chiusi, ma anche all'aperto. Morawiecki ha dichiarato che il numero di posti letto per i pazienti con Covid-19 sarà aumentato e ci sono ancora 500 respiratori a disposizione e liberi e altri 500 nei magazzini. "Dal 10 ottobre la zona gialla viene estesa a tutto il paese. Vuol dire che avremo l'obbligo di coprire naso e bocca nello spazio pubblico, sui mezzi di trasporto, e non solo", ha detto il premier. "Oggi la seconda ondata autunnale della pandemia ci ha raggiunti e dobbiamo farci i conti in modo deciso, categorico, ma allo stesso tempo usando l'esperienza accumulata", ha continuato Morawiecki (Vap)