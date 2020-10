Ue: Parlamento chiede sviluppo rapido Unione mercati capitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati europei hanno chiesto regole semplificate per le Pmi, le società a media capitalizzazione e le start-up in modo che possano ricevere finanziamenti. In una risoluzione non vincolante adottata con 417 voti contro 205 e 72 astensioni, i deputati hanno chiesto che l'Unione dei mercati dei capitali (Cmu) venga sviluppata più rapidamente perché questo consentirebbe alle aziende prive di finanziamenti di attingere ai mercati finanziari e di ridurre la loro dipendenza dai prestiti bancari. I deputati chiedono un impegno più forte per realizzare progressi reali su questioni come la legislazione in materia di vigilanza, la fiscalità e l'insolvenza, che rappresentano ancora i principali ostacoli alla vera integrazione dei mercati dei capitali dell'Ue. Per questo, i deputati hanno proposto diverse modifiche mirate, allineando e semplificando le disposizioni esistenti su questioni quali: requisiti patrimoniali, quadri di rendicontazione o requisiti di quotazione per le Pmi in merito alle offerte pubbliche iniziali. Chiedono inoltre che i mercati del capitale di rischio e del private equity dell'Ue siano sviluppati più rapidamente al fine di aumentare la trasparenza e ridurre la frammentazione. Allo stesso tempo, il testo sottolinea la necessità di norme prudenziali adeguate per rafforzare la capacità delle istituzioni finanziarie di assorbire le perdite. La Commissione dovrebbe presentare diverse proposte legislative, suggeriscono i deputati, tra cui una proposta sulle "European Secured Notes" (Esn), come nuovo strumento di finanziamento a doppio ricorso per le banche. (segue) (Beb)