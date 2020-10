Ue: Parlamento chiede sviluppo rapido Unione mercati capitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò potrebbe aiutare a migliorare l'accesso ai finanziamenti per le Pmi in tutta l'Ue o un punto di accesso unico europeo per informazioni finanziarie e non finanziarie in relazione alle società dell'Ue quotate e non quotate. I deputati sottolineano che l'Unione dei mercati dei capitali richiede una base di investitori sviluppata con opzioni di investimento adeguate per gli investitori al dettaglio abbinate a una migliore divulgazione e alla capacità di confrontare le informazioni chiave. Chiedono un approccio più orizzontale e armonizzato alla protezione dei consumatori e degli investitori nella legislazione sui servizi finanziari dell'Ue, adattato alle transizioni verdi e digitali, al fine di garantire livelli di protezione efficaci e coerenti per i prodotti e fornitori finanziari. Infine, il testo adottato sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe essere un contributore chiave alla transizione verso un'economia sostenibile, competitiva e resiliente, che integri gli investimenti pubblici e in linea con il Green Deal dell'Ue. (Beb)