Decreto Agosto: Caon (FI), siamo alle tragicomiche

- "Mancanza per due volte del numero legale con conseguente e richiesta di fiducia ed ora il nuovo dpcm che regola minuziosamente l'uso delle mascherine da indossare sempre all'aperto anziché iniziare il dibattito sulle riforme strutturali necessarie per rilanciare l'Italia". Lo afferma, in una nota, Roberto Caon, deputato di Forza Italia. "Siamo alle tragicomiche finali di un governo – conclude Caon – che paventa ambiziosi piani di innovazione mentre nel Paese reale la fibra ottica ancora è un miraggio e dove addirittura non ci sono i termometri ad infrarossi per misurare la febbre agli studenti e si ricorre al 'metodo artigianale' della mano sulla fronte, come è successo nella provincia di Napoli, documentato con tanto di video".(Com)